¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬·ãÆÍ¡£8²ó½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£76¡½76¡¢77¡½75¡¢78¡½74¤È2¡½0¤ÇÂó¿¿¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¡¢ÎÐ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¬¥¦¥ó¤òÅ»¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£1R¤Ë¤ÏÅ·¿´¤Îº¸¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤¬Âó¿¿¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£2R¤Ë¤ÏÅ·¿´¤¬±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤ÇÁê¼ê¤òÍ¶¤¤¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¡£3R¤ÏÂó¿¿¤¬µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¡ÈÂó¿¿¡É¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£µ÷Î¥¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Å·¿´¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ö¥í¡Ý¤ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£4R¤ÏÂó¿¿¤¬°ú¤Â³¤µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ÆÀï¤¤¡¢Å·¿´¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï3¿Í¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬38¡½38¤Î¥É¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸òº¹¤·¤¿¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÎÃæ¤Ç¡¢7R¤Ë¤ÏÅ·¿´¤¬¥¯¥ê¥ó¥Á¤ÇÁê¼ê¤òÌµÍýÌðÍý²¡¤¹¤È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï76¡½76¡¢77¡½75¡¢78¡½74¤È2¡½0¤ÇÂó¿¿¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°42ÀïÁ´¾¡¤Î¡È¿ÀÆ¸¡ÉÆá¿ÜÀî¤Ï¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¡£¾¡¤Æ¤ÐÌ¾Ìç¡¦Äë·ý¥¸¥à14¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎÄï¡¢Âó¿¿¤Ï18Ç¯12·î¤ËWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦ºÂ¡¢23Ç¯4·î¤Ë¤ÏWBAÆ±µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¸½WBA²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ´ÙÍî¤·¤¿ºòÇ¯10·î°ÊÍè¡¢13¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÁÀ¤¦¡£