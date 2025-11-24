タレント・フィフィ（49）が24日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、ネットで拡散されるデマを真っ向から否定した。

フィフィは「こんなに日本のために、タレントでありながら仕事を失うリスクを顧みず、もう随分と昔から身を挺して発信しているもんだから、こんなのは絶対おかしい！フィフィは、どこかの組織から指示されて発言しているんだ、お金を貰ってるんだ、工作員だと、そんな投稿をよく見かけるけど」と切り出す。

「私は誰かに頼まれて己の信念を曲げてまで金のために動く人間じゃないよ。そんなプライドのない生き方をするような人間に育てられてない。自分たちがお金貰ってやってるから？自分たちの利権を守るためにやってるからって、私まで同じだと思わないで欲しい。そんなみっともない生き方してないよ」と強調した。

「この国が好きだから、この国の将来のために、日本を愛する人達のために声を上げてるだけ、下手な願望や欲がない人間は強いよ、目の前にぶら下がった人参にがっつこうなんて思わない。どんだけ探ったところで、なんも出てこないよ」とし「私は毎日、自分の部屋でポチポチ、スマホ片手に、自分が思う様に呟いてるだけだから」とつづっていた。