¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¡½Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬·ãÆÍ¡£Âó¿¿¤Î·»¡¦¾°Ìï¤âÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¤¿Âó¿¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾°Ìï¤Ï1¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥ª¥ª¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤âÈô¤ó¤À¤¬¡¢¾°Ìï¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Æ¤ë¡ª¸«¤¨¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦°ìÊâÁ°¤Ã¡ª¡×¡Öµ÷Î¥µÍ¤á¤è¤¦¡×¡Ö¥¬¡¼¥É¡¢¥¬¡¼¥É¡×¤È»Ø¼¨¡£È¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤Ç¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡8²ó½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï76¡½76¡¢77¡½75¡¢78¡½74¤È2¡½0¤ÇÂó¿¿¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤í¡×¡Ö°ú¤¯¤Ê¡¢°ú¤¯¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¥»¥³¥ó¥É»Ù»ý¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°42ÀïÁ´¾¡¤Î¡È¿ÀÆ¸¡ÉÆá¿ÜÀî¤Ï¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¡£¾¡¤Æ¤ÐÌ¾Ìç¡¦Äë·ý¥¸¥à14¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎÄï¡¢Âó¿¿¤Ï18Ç¯12·î¤ËWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦ºÂ¡¢23Ç¯4·î¤Ë¤ÏWBAÆ±µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¸½WBA²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ´ÙÍî¤·¤¿ºòÇ¯10·î°ÊÍè¡¢13¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÁÀ¤¦¡£