¡¡²Æì¸©´ë¶È¶É¤Ï£²£´Æü¡¢¥À¥à¤Ê¤É¤«¤é¾ô¿å¾ì¤Ø¿å¤òÁ÷¤ë¡ÖÆ³¿å´É¡×¤¬ÇËÂ»¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊÏ³¿å¤¬È¯À¸¤·¡¢Æ±ÆüÍ¼°Ê¹ß¡¢ÆáÇÆ»Ô¤Ê¤ÉËÜÅçÃæÆîÉô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë£±£·»ÔÄ®Â¼¤ÎÌó£³£·ËüÀ¤ÂÓ¤ËÃÇ¿å¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Î¿åÏ©¤«¤éÁ÷¿å¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£µÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë¤âÃÇ¿å¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©´ë¶È¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£´Æü¸áÁ°£³»þº¢¡¢Æ±¸©Âçµ¹Ì£¡Ê¤ª¤ª¤®¤ß¡ËÂ¼Æâ¤Î¸©Æ»¤ËËäÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ³¿å´É¤¬ÇËÎö¤·¡¢Ï³¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò°ÑÂ÷¶È¼Ô¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÇËÂ»¤·¤¿Æ³¿å´É¤Ï¡¢ËÜÅçÃæÉô¤Î¾ô¿å¾ì¤Ê¤É¤Ø¤ÎÁ÷¿å¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Æü¸á¸å£¶»þ°Ê¹ß¡¢¾ô¿å¾ì¤«¤éÁ÷¿å¤¬Ää»ß¡£Æ±£¸»þÈ¾¸½ºß¡¢ÆáÇÆ»Ô¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ê¤É¤ÇÃÇ¿å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ³¿å´É¤ÏÉßÀß¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢¸©´ë¶È¶É¤ÏÏ·µà²½¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
