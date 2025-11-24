¡ÖSASUKE2025¡×A.B.C-ZÄÍÅÄÎ½°ì¡¦¤¨¤Ê¤³¡¦HIKAKIN¤éÄ©Àï¼Ô100¿Í½¸·ë Snow Man´äËÜ¾È¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¼Âà¡Ú½Ð¾ì¼Ô°ìÉô²ò¶Ø¡Û
12·î24Æü¡¦25Æü¤è¤ë6»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTBS·Ï¡ØSASUKE2025 ¡ÁÂè43²óÂç²ñ¡Á¡Ù¤è¤ê¡¢½Ð¾ì¼Ô¤¬°ìÉô²ò¶Ø¡£¹ë²Ú100¿Í¤¬²áµîºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖSASUKE2025¡×¥µ¥ó¥¿°áÁõ¤ÇÄ©¤àÈþ¿Í¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
µÇ°¤¹¤Ù¤¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¦ÅÆ¡£¤µ¤é¤Ë¤ª¾Ð¤¤³¦¤«¤é¤Ï¡Ö2025Ç¯ ¾åÈ¾´ü¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏÈ´·²¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦¥¨¡¼¥¹¤¬½éÅÐ¾ì¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¤µ¤ä¹á¡¦ÀÐ°æ¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¡¦¹âÌîÀµÀ®¤Ê¤É¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡ØSASUKE¡Ù¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤«¤é¤Ïº£Ç¯ÆüËÜÃæ¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¡¢¤½¤Î¸½ÌòÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬»²Àï¡£Áö¹âÄ·¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¾å¤êµÍ¤á¡¢¡È¥á¥¬¥Í¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿À¥¸ÅÍ¥ÅÍ¤¬¤½¤ÎÄ·ÌöÎÏ¤ÇÎÐ»³¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê½ÀÆ»¡Ë¡¢Ê¸ÅÄ·ò°ìÏº¡Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ë¤â2024Ç¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤áËÜµ¤»²Àï¡£¤½¤·¤Æ¿ùÃ«·ý»Î¤ÏÀèÇÚ¡¦ÃæÅÄæÆ¤Î±þ±ç¤òÇØ¤ËÄ©Àï¡£¡Ö³èÌö¤·¤ÆÃæÅÄ·³ÃÄ¤«¤é¿ùÃ«·³ÃÄ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¿ùÃ«¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ËÃæÅÄ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡©
SNS¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬25²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¡È¥Ð¥º¡É¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤â·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿M!LK¤«¤é±öºêÂÀÃÒ¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©YouTube³¦¤«¤é¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡Ö¤ß¤½¤¤ó¡×¤¬3000Ëü¿©°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢º£Ç¯¼ÂÅ¹ÊÞ¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿HIKAKIN¤ä¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô136Ëü¿Í¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤Î5¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¤«¤Á¤ç¡¼¤¬½é»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜNo.1¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥µ¥ó¥¿°áÁõ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
²áµî10²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿´äËÜ¾È¡ÊSnow Man¡Ë¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÆü¡¢ÌµÇ°¤Î¼Âà¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç³§¤Î¡ØSASUKE¡Ù¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¿§¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¡ØSASUKE¡Ù¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¡ØSASUKE¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¸µÁÄ¡ØSASUKE¡Ù¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç11²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿ÄÍÅÄÎ½°ì¡ÊA.B.C-Z¡Ë¤Ï¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤Î¡ØSASUKE¡Ù½Ð¾ì¡£²áµî3ÅÙ¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð¾ì¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÄÍÅÄ¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ¡ÊWEST.¡¿¢¨¡ÖßÀ¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï°ÛÂÎ»ú¡Ë¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¡ÊB&ZAI¡Ë¤é¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤·¤Æ¿ÈÂÎÇ½ÎÏÈ´·²¤Î2¿Í¤â¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¾ïÏ¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¶¯¤¤³Ð¸ç¤Ç¤³¤Î¡ØSASUKE¡Ù¤ËÄ©¤à¡£ºÇÇ¯Ä¹¡¦»³ÅÄ¾¡¸Ê¤Ï´ÔÎñ¤Ç33²óÌÜ¤Î¡ØSASUKE¡ÙÄ©Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£°ìÊý¡¢2024Ç¯¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î16ºÐ¤Ç3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³ÅÄÎ¨¤¤¤ë»³ÅÄ·³ÃÄ¡Ö¹õ¸×¡×¤ÎÃæÅç·ëÂÀ¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î´°Á´À©ÇÆ¤ØÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£¤½¤·¤Æ´°Á´À©ÇÆ¤ÎÂçËÜÌ¿¤Ï¤³¤ÎÃË¡¢¡È¥µ¥¹¥±¤¯¤ó¡É¤³¤È¿¹ËÜÍµ²ð¡£2024Ç¯·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¿¹ËÜ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿3²óÌÜ¤Î´°Á´À©ÇÆ¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ØSASUKE¡Ù½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿Í½Áª²ñ¤â¡¢º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÇòÇ®¡£Á´¹ñ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿8¹»¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ÖSASUKE¹Ã»Ò±à¡×¤Ïº£²ó¤¬3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£BS-TBS¤Ç¤Ï¡¢12·î13Æü¤è¤ë9»þ¤«¤é¡ØSASUKE¹Ã»Ò±à2025¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¹â¹»¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ë¤ÏËÜÀï¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¾¡¤Á¤¢¤¬¤ë¹â¹»¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡©¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¸ø¼°YouTube¡ÖSASUKE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¡×¤«¤é¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬»²Àï¡£2024Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÇ®Àï¤òÀ©¤·¡¢ËÜÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë2¿Í¤¬¿Ê½Ð¤·¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥ÈÁÈ¡£º£Ç¯¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤â500¿Í¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬ËÜÀï½Ð¾ì¤ò¤«¤±À»ÃÏ¡¦ÎÐ»³¤Ë½¸·ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÁÔÀä¤Ê·ë²Ì¤¬¡£º£Ç¯¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÏTVer¡¦TBS FREE¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØSASUKE¡Ù¡£28Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ØSASUKE¡Ù¤ÎÎò»Ë¾å¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤òºÌ¤ëÀº±Ô¤¬ÎÐ»³¤Ë½¸·ë¤·¡¢´°Á´À©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£º£Ç¯¤Ï12·î24Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÈÍâ25Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î2ÌëÏ¢Â³¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£»Ë¾å½é¡¢²áµîºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎSASUKE¤ËÄ©¤à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï11·î24Æü¤Î¡ØKUNOICHI¡ÙÊüÁ÷Æâ¤Ç½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£À»¤Ê¤ëÌë¤ËÀ»ÃÏ¡¦ÎÐ»³¤Ç´°Á´À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¼Ô¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
