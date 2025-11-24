HANAが新曲「NON STOP」MVを韓国にて撮影完了、近日公開予定
7人組ガールズグループ・HANAが、新曲「NON STOP」のミュージックビデオを11月20日・21日に韓国で撮影したことが明らかになった。
督は、韓国を拠点に幅広いジャンルの映像作品を手掛ける気鋭の映像監督・VISHOP氏。今回のMVは、HANAにとってグループ史上最大規模のスケールで撮影が行われ、グループの新たな一面を感じさせる仕上がりが期待される。
「NON STOP」は、デビューからの約7カ月間、止まることなく走り続けてきた7人が積み上げた経験とエネルギーをそのままサウンドに落とし込んだ、アグレッシブで力強い一曲。現在のHANAの”等身大の今”を描き出す渾身の作品となっている。ミュージックビデオは、新曲のリリース日とあわせて近日中に公開予定。
HANA 公式HP https://hana.b-rave.tokyo
