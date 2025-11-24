『あんさんぶるスターズ！！』より、Eden「The Bible of The “Eden”」が配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、Edenの新曲「The Bible of The “Eden”」を2025年11月24日よりフルサイズで配信開始。

乱凪砂が率いる、高貴でありながらエネルギッシュなユニット『Eden』が贈る、Adam、Eve、Edenと各ユニットの異なる構成の世界観ある楽曲に乞うご期待！

●配信情報

あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Extra

Eden

「The Bible of The “Eden”」

作詞：松井 洋平

作曲：酒井 拓也 ＆ 山本 恭平 ＆ 傳田 有矢（Arte Refact）

編曲：酒井 拓也 ＆ 山本 恭平 ＆ 傳田 有矢（Arte Refact）



配信リンクはこちら

https://bio.to/wgmweX

＜収録内容＞

01.The Bible of The “Eden”

02.The Bible of The “Eden” (Instrumental)

Eden：乱 凪砂 (CV：諏訪部 順一)、巴 日和 (CV：花江 夏樹)、七種 茨 (CV：逢坂 良太)、漣 ジュン (CV：内田 雄馬)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

