『あんさんぶるスターズ！！』より、Eden「The Bible of The “Eden”」が配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、Edenの新曲「The Bible of The “Eden”」を2025年11月24日よりフルサイズで配信開始。
乱凪砂が率いる、高貴でありながらエネルギッシュなユニット『Eden』が贈る、Adam、Eve、Edenと各ユニットの異なる構成の世界観ある楽曲に乞うご期待！
●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Extra
Eden
「The Bible of The “Eden”」
作詞：松井 洋平
作曲：酒井 拓也 ＆ 山本 恭平 ＆ 傳田 有矢（Arte Refact）
編曲：酒井 拓也 ＆ 山本 恭平 ＆ 傳田 有矢（Arte Refact）
配信リンクはこちら
https://bio.to/wgmweX
＜収録内容＞
01.The Bible of The “Eden”
02.The Bible of The “Eden” (Instrumental)
Eden：乱 凪砂 (CV：諏訪部 順一)、巴 日和 (CV：花江 夏樹)、七種 茨 (CV：逢坂 良太)、漣 ジュン (CV：内田 雄馬)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
