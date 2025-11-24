「佐倉綾音さんは花澤さんの話になると…」山崎怜奈からの暴露に花澤香菜「怖いよ〜（笑）」
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。11月17日（月）の放送は、声優・アーティストの花澤香菜さんが登場！ ここでは、花澤さんが主人公の黒猫の妖精・シャオヘイの声を担当しているテレビアニメ「羅小黒戦記」について伺いました。
◆テレビアニメ「羅小黒戦記」で佐倉綾音と共演
れなち：映画「羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来」が現在公開中ですけども、10月5日からテレビアニメ版（Webアニメシリーズの日本語吹替版）がスタートしております。アニメ版の見どころは、どんなところでしょう？
花澤：アニメ版は「羅小黒戦記2」から2年後のお話なんですよ。なので、「羅小黒戦記2」を観てからアニメを観てもらうのもいいんですけど、全然これだけでも完結しています。
れなち：へぇ！
花澤：あと、映画のほうでは、わりと年上の人たちとの絡みが多かったけど、（テレビアニメ版は）シャオヘイの同年代の子たちが出てくるので、無邪気でありつつも、ちょっと大人になったシャオヘイが観られます。
れなち：ちなみに（テレビアニメ版に登場する）シャオバイという、人と妖精を分け隔てなく大切にできる優しさを持った女の子がいまして。そのシャオバイの声を担当しているのが、佐倉綾音さんなんですよ。
花澤：そうなの！
れなち：この番組にも出演していただいたことがありますけども、花澤香菜さんが大好きな佐倉綾音さんが、シャオバイをやっているということで“無邪気で明るい”どころではいられなかったのでは!? と思ったんですけど、大丈夫でしたか？
花澤：ハハハ（笑）。あやねるは……大丈夫だったよ（笑）。
れなち：“理性を抑えられたのだろうか？”みたいな気持ちになりましたけど（笑）。佐倉さんは花澤さんの話になると、速くなりますから。
花澤：そうだね、しゃべる速度が速くなるので。
れなち：速くなりますし、なんか……目がジトッとするんですよ。
花澤：目がジトッと!? 怖いよ〜（笑）。
れなち：ハハハ（笑）。でも、それくらい本当に好きなんだなって。そんな花澤さんと佐倉さんが演じるシャオヘイとシャオバイの関係性も観てほしいなと思います。
花澤：ぜひぜひ。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://radiko.jp/#!/ts/FMT/20251117130000
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、花澤香菜さん
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
