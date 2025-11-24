◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（２４日、トヨタアリーナ東京）

ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝と、同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝との王座決定戦は、序盤から激しく火花が散った。

天心は「調和」をテーマに金髪に合わせた金色のグローブ、緑と金のガウンにトランクスで、いつも通り矢沢永吉「止まらないＨａ〜Ｈａ」に合わせてリング入り。対する拓真も緑のスパンコールで装飾されたガウンとトランクスで入場。入場曲はファルコの「ロック・ミ・アマデウス」だった。

【１ラウンド】拓真が速い出入りのジャブ。終了間際に天心のオーバーハンドの左がヒット

パンチ数：天心２７、拓真３２

【２ラウンド】天心が右フック、ワンツー。拓真はジャブで距離図る

パンチ数：天心２２、拓真３３

【３ラウンド】左構えの天心は拓真の右に回り込みながらパンチ放つ。拓真は右ボディーストレートで応戦

パンチ数：天心 ３７、拓真 ４３

【４ラウンド】 拓真の右がヒット。天心はカウンターの右フックで応戦。４回終了後の公開採点でジャッジ３人とも３８―３８でドロー。

パンチ数：天心 ３４、拓真 ４８

【５ラウンド】ジャブの差し合い。距離を縮める拓真に対し天心は距離をあける

パンチ数：天心 ３２、拓真 ３９

【６ラウンド】拓真が優勢に。距離詰めた天心に踏み込んだワンツー、間合いを詰めて放ったアッパーがヒット。

パンチ数：天心 ２６、拓真 ５１

【７ラウンド】拓真が速い出入りでヒット＆アウェー。天心は手数減る

パンチ数：天心 ２８、拓真 ４３

【８ラウンド】拓真が顔、ボディーへショートパンチ。天心は終盤に左で相打ち。８回終了後の公開採点は７６―７６、７７―７５、７８―７４で、ジャッジ２人が拓真を支持。

パンチ数：天心 ４３、拓真 ４５

【９ラウンド】序盤は互いに詰めて打ち合う場面も拓真が主導権握る。天心は相手に合わせたボクシングに。

パンチ数：天心 ４４、拓真 ４０

【１０ラウンド】天心がトリッキーな動きでアッパー放つ。拓真はガード固め、接近しながらワンツー。

パンチ数：天心 ４２、拓真 ３７

【１１ラウンド】拓真がアッパー３連打で天心のアゴを打ち抜く。天心は足の動きが鈍くなり単発が目立つ

パンチ数：天心 ４５、拓真 ４７

【１２ラウンド】終了ゴングと同時に拓真が勝利を確信し跳びはねる。３―０の判定で拓真が王座返り咲き。天心はプロ人生初の黒星。

パンチ数：天心 ６０、拓真 ５４