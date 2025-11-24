ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・ロージークロニクルのリーダー・橋田歩果（２０）が２４日、都内で初の写真集「ほのほの」（オデッセー出版）の発売記念イベントを行った。

今年３月にグループメジャーデビュー後、初めて沖縄へ訪れ海や、リゾート地で撮影。野球好きもあり球場で投球フォームを披露するカットも実現し大喜びした。点数については「８０点満点中、８０点です。初めての写真集なので、完璧になるのは難しいけど、今の自分の中での完璧はみせられたかなと思います」と高評価した。

デビュー後、プロ野球のロッテの熱烈ファンと公言した橋田は今年、５月４日に最下位に転落後一度も浮上することなくシーズンを終えた愛するチームに対して「今のロッテに必要なのはやっぱ、ピッチャー」と投手陣の底上げに期待。就任したサブロー新監督には「今年は最下位ではあったんですけど、逆に来年は最下位にならないと信じている。サブロー監督の厳しい教えで、頑張ってほしいです。キャンプも続くので、練習で内面的にも精神的にも鍛えて、来シーズン頑張ってほしい」とゲキを飛ばした。ロッテのドラフトの点数については最速１５８キロ右腕の石垣元気投手＝健大高崎＝の交渉権獲得を成功したことに大喜び。ロッテのドラフトの点数についても「９５点。期待を込めての９５点」と思いを込めた。