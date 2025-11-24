元鉄道の運転士も驚いた“あるモノ”が販売されている。

【映像】20万円で販売された自動改札機（複数カット）

「正直ちょっとびっくり。よく出したなという。相当な覚悟を持っていないと買えないもの」（元京王電鉄運転士・鉄道タレント 響丈氏）

それは、「自動改札機」だ。自動改札機は、乗車券やICカードを自動で読み取り、運賃の精算を行う機械。これにより鉄道側は人員の削減、利用者側は時間の削減とウィンウィンになっている。手で一枚一枚、切符を切っていた風景は知らない世代も多いかもしれない。

そんな自動改札機が一般に販売されている。販売するのは相模鉄道。実は、2014年から相模鉄道で実際に使用されていたものだという。自動改札機の更新工事に伴い不要になったため、いわゆる「払い下げ」として提供されている。

今回は、ICカードをタッチする部分など、セキュリティーに関連するパーツは取り外して販売。そのため電源は入らず、動かしたい場合は自分で整備が必要となる。

響氏によると、使い方は様々だという。「例えば、部屋の入り口に置いて自分の部屋を駅に見立てたり、鉄道がモチーフのお店をやっている方で、入り口に置いて駅っぽさを出すなど。私は鉄道系の専門学校で先生もやっているので、教室の入り口に置いたりとか、教材としてはすごく魅力的なもの」。

通常なら、機能によって異なるが1台700万円から1500万円ほどする自動改札機が、今回、お値打ち価格の1台20万円で販売されている。2台とも購入すれば夢の通路が完成する。重さは2台セットで400キロほどだ。販売の条件は、「自力で引き取りに来られる方」そして「マスコミ取材も可能な方」となっている。

「本物と同じような動きをさせるのは、相当な技術、知識がないとできないことだと思う。相当な覚悟を持っていないと買えないもの。ものすごい改札マニアみたいな方じゃないと、なかなか手が出にくいのではないか」（響氏）

応募多数の場合は抽選で、応募期限は11月24日まで。11月20日時点で、すでに7件の応募があるという。

（『ABEMA的ニュースショー』より）