「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦」（２４日、トヨタアリーナ東京）

同級１位の那須川天心（帝拳）と同級２位の井上拓真（大橋）が対戦。会場にはタレントの千原ジュニアや、プロ野球ＤｅＮＡの三浦大輔前監督らが駆けつけた。

キックボクシングから転向し、無敗でボクシングの頂点に立とうとする那須川。対して拓真は４団体統一王者を兄に持つ元世界王者で、注目の対決となった。