Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、電車やバス、カフェなどの騒がしい環境でも音楽をクリアに楽しめる、Ankerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore P31i」がお得に登場しています。

Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック 4,490円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

進化したアクティブノイズキャンセリングで騒がしい場所でも音楽に没入できるAnkerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore P31i」が25％オフ

Ankerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore P31i」は、前モデルLife P2 miniから大幅に進化したエントリーイヤホンの決定版。今なら25％オフの4,490円とお得な価格で販売中です。

アクティブノイズキャンセリングを搭載し、周囲の雑音を検知し低減してくれるので、電車やバス、カフェなどの騒がしい環境でもクリアな音に没入できます。

さらに、周囲のノイズを除去するAIノイズリダクション機能を搭載しているので、通話やWEB会議時に自分の声が相手に伝わりやすく、雑音の影響を受けにくいのも◎。

最大50時間の長時間再生&短時間充電

イヤホン単体で最大10時間、ケース併用で最大50時間の音楽再生が可能となり、前モデルの32時間から約1.5倍以上も再生時間が延長しました。

長時間の移動や外出でもバッテリー切れを気にすることなく音楽を楽しめます。

短時間充電にも対応し、わずか10分で最大3.5時間の音楽再生が可能ですよ。

なお、上記の表示価格は2025年11月24日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

