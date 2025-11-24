Image: Amazon

首にひっかけられるネックバンド式イヤホンの魅力は「落とさない」。

私は、ワイヤレスイヤホンを失くしてしまった経験から、絶対に失くさない状況でのみワイヤレスを使い、それ以外ではネックバンド式や有線イヤホンを使うようにしています。

でも、使い分けのために高額な製品を買うはな〜。

良いのがありますよ、JBLの「TUNE215BT」です。

JBL TUNE215BT 2,400円 Amazonで見る PR PR

フラットケーブルを採用しているから絡まりにくいし、2時間の充電で16時間の連続再生。10分の充電で約1時間の再生が可能なので、ずーっと音楽やストリーミングを楽しめます。

オープンイヤータイプだから、周囲の音も取り込めます。外音にも気を配れて安心して出歩けますよ。

マルチポイント対応なので、スマホとPCなど、2台に接続して使えます。もちろん通話もできます。

JBLの音を手軽に楽しみたい方にもオススメですよ。これが、45%オフで2400円なんてかなりお得でしょう。

Source: Amazon