【プロ野球】オイシックス ドラフト指名3人で「選手に火がついた」 シーズン総括会見で3年目のシーズンへ飛躍を誓う《新潟》
プロ野球、オイシックスがシーズン総括会見を開きました。武田勝監督は「3人がドラフトに選ばれ既存の選手に火がついた」と来シーズンのさらなる飛躍を誓いました。
イースタン・リーグ参加から2年目のシーズンとなったオイシックス。
今季はリーグの8チーム中7位で終えました。
オイシックス新潟アルビレックスBCオイシックス 武田勝監督
「プロのチームを倒したい、勝ち星を挙げたいという気持ちがチーム全体に浸透できたのかなと思っていますし、去年の成績を上まわること、そしてドラフトに指名されることはしっかりクリアできたと思います」
打点王・最多安打に輝いた知念大成選手は巨人から育成5位で指名されました。
3人が選ばれたことについて武田監督は。
オイシックス新潟アルビレックスBC 武田勝監督
「3人ドラフトに選ばれたことによって既存の選手たちが火がついたと思うんですよ。やっぱりプロに行きたいとか。チームが一段と次のステージに行けるという確信はあります」
オイシックス新潟アルビレックスBC 池田拓史社長
「我々としてはやはり(プロ野球への)輩出実績をしっかり出しながら、また新しい力のある選手をスカウティングで獲得、あるいはトライアウトで獲得をして、彼らにとってここに来れば一番チャンスがある球団なんだというブランディングやポジションを作っていくことが球団としての中長期的なテーマだと思います」