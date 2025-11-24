「台風のたまご」熱帯低気圧が発生

気象庁によりますと、ミンダナオ島の東で熱帯低気圧が発生しました。熱帯低気圧は、きょう（24日）午後6時には、ミンダナオ島の東で1時間に30キロの速さで西北西へ進んでいます。

【画像を見る】今後16日間の全国各地の天気への影響は？札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・沖縄

中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルとなっています。

この熱帯低気圧は、24時間以内に台風へ発達する見込みです。今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路は？

熱帯低気圧の中心は、



あす（25日）午前6時にはフィリピン

中心の気圧は1000ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は15メートル、

最大瞬間風速は23メートル



あす（25日）午後6時にはスル海で台風に発達し、

中心の気圧は998ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートル



あさって（26日）午後3時には南シナ海

中心の気圧は990ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は23メートル、

最大瞬間風速は35メートル



27日午後3時には南シナ海

中心の気圧は985ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は30メートル、

最大瞬間風速は40メートル



28日午後3時には南シナ海

中心の気圧は990ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は25メートル、

最大瞬間風速は35メートル



29日午後3時には南シナ海

中心の気圧は992ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は25メートル、

最大瞬間風速は35メートル



が予想されます。

全国各地の今後の天気は？

【画像②～⑨】は、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・沖縄の向こう16日間の天気予報です。

今後の気象情報に注意してください。