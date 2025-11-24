SNSで注目されているのは、2匹の猫が夢中で飼い主さんに甘える姿。51万回以上も再生されている投稿には、思わず「えっ、何しているの…？」と驚いてしまう光景が広がっていました。

【動画：甘えん坊な２匹の猫→飼い主さんが"横"になると、すかさずやってきて…まるで"赤ちゃん"のような2匹が見せた『驚きの甘え方』】

飼い主が横になると…

Instagramアカウント「ブルノアシャー」に投稿されたのは、飼い主さんがハチワレ猫のノアールくんと灰色猫のブルーノくんに"襲われている”姿。実際のところ、2匹は甘えている“バブたん”状態なのだそうです。

ノアールくんの甘え方は、なんと飼い主さんの唇をなめること…！飼い主さんがラグの上に横になると、すかさずやってきてペロペロするのだそうです。ふたりきりの甘い時間が流れているのかと思いきや、その場にはブルーノくんもいたといいます。

耳たぶを探すブルーノくん

ブルーノくんが狙っていたのは、実は飼い主さんの耳たぶ。ノアールくんは唇、ブルーノくんは耳たぶをなめるのが恒例なのだそうです。しかし、ブルーノくんは横になっている飼い主さんの頭にのぼってウロウロしていたといいます。

ウロウロしていた理由は、飼い主さんの耳たぶがなかなか見つからなかったから。髪で隠れてしまっていたため、探し回っていたそうです。ようやく耳たぶを見つけてペロペロを開始したものの、飼い主さんに限界がきて離されてしまったとか…。

甘えモード炸裂中

とくにノアールくんは甘えん坊の性格のようで、ふわふわの毛布が大好きなようです。毛布をふみふみしながらチュッチュするとのことで、その姿は完全にラブリーな赤ちゃん。飼い主さんに向かっておててを伸ばして何かを催促するような仕草を見せることもあるといいます。

仕事や家事で疲れて横になる度に襲われるのはリラックスできず大変そうに見えますが、猫が飼い主に甘えるのは愛情をたっぷりもらっている証拠。きっと、飼い主さんが普段からスキンシップをたくさんとっているのでしょうね。

おうちには、新たに三毛猫のシャーさんも迎え入れられたとのこと。まだ甘えてくれることはないそうですが、シャーさんにはノアールくんとブルーノくんという大先輩がいます。きっとすぐに重い愛を伝えてくれるようになるでしょう！

Instagramアカウント「ブルノアシャー」では、ノアールくん、ブルーノくん、シャーさんの可愛い姿がたっぷり見られますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ブルノアシャー」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。