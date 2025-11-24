「フラストレーションは理解している」出場機会激減のマンU２選手”に指揮官が言及。移籍容認については「何よりもクラブが最優先だ」
マンチェスターユナイテッドを率いるルベン・アモリム監督が、FWヨシュア・ジルクゼーとMFコビー・メイヌーについて語った。英公共放送『BBC』が伝えている。
今夏の移籍マーケットで、ユナイテッドはブライアン・ムベウモやベンヤミン・シェシュコ、マテウス・クー二ャといったアタッカーを獲得。その影響で、昨季のリーグ戦でそれぞれ、32試合と25試合に出場したジルクゼーとメイヌーが、ここまで４試合と７試合の出場に留まり、先発は一度もない状況となっている。
そんな両アタッカーは北中米ワールドカップが控えているため、冬の移籍も視野に入れているという。
だがアモリム監督は、彼らへの理解を示しつつも、クラブにとって適切な場合のみ移籍を認めるという考えのようだ。
「私も選手だった。すべてを理解しているし、どんな状況でも選手たちを助けたいと思っている。ワールドカップが目前に迫っているなかで、一部の選手が抱えるフラストレーションも理解している。しかし、何よりもクラブが最優先だ。クラブと選手たちのために貢献できれば嬉しい。そうでなければ、チームのことを第一に考えなければならない」
シェシュコが負傷中のユナイテッドは、ムベウモとアマド・ディアロが12月から開催されるアフリカ・ネーションズカップに出場するため、選手層が薄くなる。その点も考慮し、ポルトガル人指揮官としては、簡単に移籍を容認するわけにはいかないのだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！“アジア２位”が20位に浮上、トップ10から転落した強豪国は？
今夏の移籍マーケットで、ユナイテッドはブライアン・ムベウモやベンヤミン・シェシュコ、マテウス・クー二ャといったアタッカーを獲得。その影響で、昨季のリーグ戦でそれぞれ、32試合と25試合に出場したジルクゼーとメイヌーが、ここまで４試合と７試合の出場に留まり、先発は一度もない状況となっている。
そんな両アタッカーは北中米ワールドカップが控えているため、冬の移籍も視野に入れているという。
「私も選手だった。すべてを理解しているし、どんな状況でも選手たちを助けたいと思っている。ワールドカップが目前に迫っているなかで、一部の選手が抱えるフラストレーションも理解している。しかし、何よりもクラブが最優先だ。クラブと選手たちのために貢献できれば嬉しい。そうでなければ、チームのことを第一に考えなければならない」
シェシュコが負傷中のユナイテッドは、ムベウモとアマド・ディアロが12月から開催されるアフリカ・ネーションズカップに出場するため、選手層が薄くなる。その点も考慮し、ポルトガル人指揮官としては、簡単に移籍を容認するわけにはいかないのだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！“アジア２位”が20位に浮上、トップ10から転落した強豪国は？