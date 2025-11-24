◇WBC世界バンタム級王座決定戦 同級1位・那須川天心(帝拳)＜12回戦＞同級2位・井上拓真(大橋)（2025年11月24日 トヨタアリーナ東京）

WBC世界バンタム級王座決定戦が24日に行われ、同級1位・那須川天心（27＝帝拳）と同級2位・の井上拓真（29＝大橋）が激突。4回終了後の公開判定では3人のジャッジが38―38のドローだった。

両者、緑を基調としたガウンを纏ってリングイン。1Rには天心の左のオーバーハンドが拓真の顔面を捉えると、会場が大きく沸いた。2Rには天心が右フックを打ち込み、ノーガードで相手を誘い込む場面も。3Rは拓真が距離を詰めると、アリーナから“拓真”コールが沸き起こった。距離が遠くなると、天心がボディーブロ−やアッパーなどを繰り出した。4Rは拓真が引き続き距離を詰めて戦い、天心の顔面を捉えるパンチもあった。

4回終了後の公開判定では3人のジャッジが38―38のドローだった。

キックボクシング42戦全勝の“神童”那須川はプロボクシング転向8戦目での世界挑戦。勝てば名門・帝拳ジム14人目の日本人世界王者となる。

一方、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の弟、拓真は18年12月にWBC世界バンタム級暫定王座、23年4月にはWBA同級王座を獲得。現WBA王者・堤聖也（角海老宝石）に敗れて陥落した昨年10月以来、13カ月ぶりの再起戦で3度目の世界王座を狙う。