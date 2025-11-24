ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「ロージークロニクル」のリーダー・橋田歩果（20）が24日、都内で初の写真集「ほのほの」（オデッセー出版）の発売記念イベントに出席した。「初々しい私や大人っぽい表情の私も見られる」とアピール。自己採点では「初めての写真集で完璧になるのはまだ難しい」と満点を80点に設定。その中で「80点満点。自分の中での完璧はいけたかな」と笑顔を見せた。

撮影は7月末に沖縄で行われた。初めての水着での撮影などもあり、当初は表情作りやに苦労。だが、撮影を重ねて慣れていったといい「大人っぽいキリッとした表情が得意」と自信をのぞかせた。体づくりは飲食物に気をつけながら2カ月ほどかけて行い、体重を約4キロ落とした。その結果、「もともと自信があったヒップラインが、よりチャームポイントになった」と話した。

CDデビューし、初の写真集も出した今年を漢字一文字で「多」と表現。「たくさんのことを経験し、今後の夢も増えた年だった」と振り返った。グループの夢としては「今すぐ武道館は無理だと思うけど、武道館に立てるアイドルの道筋をしっかり作れるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。