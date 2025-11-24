40歳を迎えてもなお健在の身体能力と決定力を見せつけた。アル・ナスルに所属するポルトガル代表のクリスチアーノ・ロナウドが、衝撃的なオーバーヘッドシュートでスーパーゴール。世界中が騒然としている。

【映像】C・ロナウドの「神業オーバーヘッド弾」

現地時間11月23日に開催されたサウジアラビアリーグ９節のアル・ハリージ戦。4−1で快勝したこのゲームで、C・ロナウドがゴラッソを決めたのが90＋6分だった。

右サイドからのDFナワフ・アル・ブシャルが上げたクロスに、ペナルティーエリア内でＣ・ロナウドが反応。やや戻りながらジャンプすると、そのまま豪快なオーバーヘッドシュートを放ち、ゴール左上の隅を打ち抜いた。

このスーパーゴールはC・ロナウド自身も公式SNSでシェアし、瞬く間に世界中に拡散。ファンからは「あなたこそ史上最高だ」「AIじゃないよな？」「止まらない伝説」「完璧すぎるほど美しい」「誰か彼の出生証明書を確認してくれ」「プスカシュ賞（FIFA年間最優秀ゴール）は決まりだ」「2018年の伝説のバイシクルとまったく同じだ」「年が変わり、季節が移り変わる。しかしロナウドだけは変らない」「真の規格外」「信じられない…」「プライスレスのゴール」「まさに神業」「40歳？20歳の間違いでは？」など称賛と驚愕のコメントが集まっている。

C・ロナウドはこの得点でキャリア通算954ゴール目。1000ゴールの大台はもう間も無くだ。

（ABEMA／海外サッカー）

