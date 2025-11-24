可愛さ反則級ーーーッッ！【ファミマ】ストックしておきたい「キャラグミ」って？

【ファミリーマート】から「ちいかわ」のイラストがあしらわれた、可愛いパッケージの「キャラグミ」が登場。休憩時間の気分を上げつつ、小腹を満たしてくれそうです。おうちや職場でのストック用おやつにもぴったり。今回はファンにはたまらない、立体感のある3D仕様のグミをご紹介します。

3種類の絵柄で登場「ぷにキャラグミ ちいかわ」

ピンクのストライプ柄と共に、ハチワレのイラストが大きく描かれた可愛いパッケージ。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「ちいかわ・ハチワレ・うさぎの3種類」があり、つい全種類集めたくなるかも。チャック付きの袋に入っていてストックしやすく、小腹が空いた時にサッと食べられそうです。ちょっとした差し入れに渡しても喜ばれそう。

グミは厚みのある3D仕様！

「ぷにキャラグミ ちいかわ」に入っているグミにも注目！ レポーターHaruさんによれば「ちいかわとハチワレが3Dになったブドウグミ」だそうで、ちょこんとしたサイズ感もキュートです。厚めに仕上がっている分、グミならではの弾力も楽しめそう。噛み応えが感じられて、気分もリフレッシュできるかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

