新日本プロレスのタイガーマスクが、24日までに自身のインスタグラムを更新。同団体の創設者・終身名誉会長で、2022年に79歳で死去したアントニオ猪木さんの遺骨が都内の道場に“帰還”したことを報告した。



【写真】燃える闘魂の遺伝子を受け継ぐ孫NAOTOさん 猪木さんの遺骨を手に道場へ

タイガーマスクは、猪木さんの孫・NAOTO（ナオト）さんが道場を訪れたとして「猪木会長の孫のNAOTOが3ヶ月ぶりに、そしてアントニオ猪木が約25年ぶりに道場に帰ってきました！！」とつづった。



さらに「ていうのも、NAOTOは猪木会長の遺骨をロサンゼルスから持ってきてくれたんです。この時道場には若手しかいませんでしたが、皆んなで手を合わせました。そして、ロサンゼルスの家族の元に帰られました」と、猪木さんの遺骨を持ったNAOTOさんとの2ショット写真を載せた。



新日本道場には、猪木さんのパネルがあるが「後ろの会長のパネルは、この瞬間はアントニオ猪木が宿ったと思います！！」と、道場に闘魂が再点火したことを感じていた。



ナオトさんは、2023年3月に両国国技館で行われた猪木さんのお別れの会に出席。現・米AEWのオカダ・カズチカとともに「1、2、3、ダァ～！」で締めた。兄の寛太（ひろた）さんはかつて、ナオトさんが総合格闘技のUFC参戦を夢見てアマレスや柔術、ムエタイに励んでいることを明かしていた。



