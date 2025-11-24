【食べ放題ニュース】異次元の安さ！ 行くしかない!!「ステーキ食べ放題＆飲み放題」最強プランを発見
ワンダーステーキ泉南店では2025年11月20日（木）〜2026年1月31日（土）の期間限定で、「忘新年会プラン」を提供しています。
こちらは4000円で食べ放題と飲み放題が楽しめるお得なプラン。
柔らかワンダーステーキ、ミカヅキリブロースステーキやサガリカットステーキ、特製ハンバーグなど、厳選されたメニューが食べ放題！
さらに期間限定の人気商品「とろけるハラミステーキ」も食べ放題です。
もちろん、ご飯、味噌汁、惣菜も食べ放題で楽しめる上に、アルコールも飲み放題というすごい内容！ この機会をお見逃しなく。
食べ放題メニュー紹介
◼︎柔らかワンダーステーキ
◼︎ミカヅキリブロースステーキ
◼︎サガリカットステーキ
◼︎チキンステーキ
◼︎特製ハンバーグ
◼︎ビッグフランク
◼︎とろけるハラミステーキ
飲み放題メニュー紹介
・生ビール
・ハイボール
・濃いめのハイボール
・ウイスキーロック
・レモンサワー
・濃いめのレモンサワー
・ワインサワー
・濃いめのワインサワー
・翠ジンソーダ
「 忘新年会プラン〜お肉とお酒の食べ飲み放題〜」開催概要
〈価格〉4000円（税込）※未成年は3500円（ソフトドリンク飲み放題）
〈予約受付〉2025年11月20日（木）〜
〈販売店舗〉ワンダーステーキ泉南店
〈開催期間〉2025年11月20日（木）〜2026年1月31日（土）
〈利用人数〉2名〜の予約
店舗概要
◆ステーキ食べ放題 ワンダーステーキ泉南店
所在地：大阪府泉南市樽井619-1
電話番号：072-479-8858