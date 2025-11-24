ワンダーステーキ泉南店では2025年11月20日（木）〜2026年1月31日（土）の期間限定で、「忘新年会プラン」を提供しています。

この記事の完全版を見る【動画・画像付き】

こちらは4000円で食べ放題と飲み放題が楽しめるお得なプラン。

柔らかワンダーステーキ、ミカヅキリブロースステーキやサガリカットステーキ、特製ハンバーグなど、厳選されたメニューが食べ放題！

さらに期間限定の人気商品「とろけるハラミステーキ」も食べ放題です。

もちろん、ご飯、味噌汁、惣菜も食べ放題で楽しめる上に、アルコールも飲み放題というすごい内容！ この機会をお見逃しなく。

食べ放題メニュー紹介

◼︎柔らかワンダーステーキ

◼︎ミカヅキリブロースステーキ

◼︎サガリカットステーキ

◼︎チキンステーキ

◼︎特製ハンバーグ

◼︎ビッグフランク

◼︎とろけるハラミステーキ

飲み放題メニュー紹介

・生ビール

・ハイボール

・濃いめのハイボール

・ウイスキーロック

・レモンサワー

・濃いめのレモンサワー

・ワインサワー

・濃いめのワインサワー

・翠ジンソーダ

「 忘新年会プラン〜お肉とお酒の食べ飲み放題〜」開催概要

〈価格〉4000円（税込）※未成年は3500円（ソフトドリンク飲み放題）

〈予約受付〉2025年11月20日（木）〜

〈販売店舗〉ワンダーステーキ泉南店

〈開催期間〉2025年11月20日（木）〜2026年1月31日（土）

〈利用人数〉2名〜の予約

店舗概要

◆ステーキ食べ放題 ワンダーステーキ泉南店

所在地：大阪府泉南市樽井619-1

電話番号：072-479-8858