◇WBC世界バンタム級王座決定戦 同級1位・那須川天心（27＝帝拳）―同級2位・井上拓真（29＝大橋）（2025年11月24日 トヨタアリーナ東京）

WBC世界バンタム級王座決定戦が24日に行われ、同級1位・那須川天心（27＝帝拳）と同級2位・の井上拓真（29＝大橋）が激突。入場時には、象徴的なシーンがあった。

ボクシング界では人気のある那須川だが、この日は井上拓真の声援に軍配が上がった。普段以上に拓真に対する声援が多く、選手紹介では指笛も混じった那須川だが、拓真の声援の量が勝った。

観客席から「拓真〜」と呼ぶ声も多数で、セコンドには兄・尚弥も登場した。

ただ、ラウンド中には「天心〜」「那須川〜」の掛け声も増え、1ラウンドの那須川の左ストレートには「オオオオ〜！」と声が飛んだ。

それでも終始、拓真への声援は多く、12ラウンド目も場内全体から拓真コールが起こっていた。

キックボクシング42戦全勝の“神童”那須川はプロボクシング転向8戦目での世界挑戦。勝てば名門・帝拳ジム14人目の日本人世界王者となる。

一方、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の弟、拓真は18年12月にWBC世界バンタム級暫定王座、23年4月にはWBA同級王座を獲得。現WBA王者・堤聖也（角海老宝石）に敗れて陥落した昨年10月以来、13カ月ぶりの再起戦で3度目の世界王座を狙う。