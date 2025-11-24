『SASUKE』豪華挑戦者が一挙解禁 A.B.C-Z塚田僚一は“今回が最後の挑戦”
TBSの大型番組『SASUKE2025 〜第43回大会〜』が、12月24日と25日の午後6時から計8時間にわたり放送される。史上最大スケールのクリスマス特番として、話題の芸人やアスリート、YouTuber、アイドルら“今年の顔”100人が緑山に集結し、完全制覇を狙う。
【写真多数】えなこ、中田翔、HIKAKINら…豪華挑戦者を紹介！
今回のトップバッターを務めるのは『キングオブコント2025』王者となったロングコートダディの兎。お笑い界からは、身体能力を武器に「2025年上半期ブレイク芸人ランキング」で1位となったバッテリィズのエースが初挑戦するほか、さや香の石井、きしたかのの高野正成らも参戦し、序盤から番組を盛り上げる。
スポーツ界からは『東京2025世界陸上』で注目を集めた現役代表の瀬古優斗が登場する。走高跳のファイナリストとして知られ、跳躍力を武器に難関ステージへ挑む姿に期待がかかる。さらにパリ五輪で金メダルを獲得した角田夏実（柔道）、文田健一郎（レスリング）も昨年の雪辱を果たすべく本気モードで参戦する。元プロ野球選手の杉谷拳士は中田翔を背に「活躍して中田軍団から杉谷軍団に変えてやる」と意気込みを語り、挑戦後の中田の反応にも注目が集まる。
音楽・ネットカルチャーからも強力なメンバーが勢ぞろいした。楽曲『イイじゃん』がSNSで累計25億回再生を超え、勢いそのまま紅白初出場を決めたM!LKの塩崎太智が初登場する。YouTube界からは、自身が開発したカップラーメン『みそきん』が3千万食を突破したHIKAKIN、チャンネル登録者数136万人を誇るリアルピースのかちょーが挑戦する。そして日本を代表するコスプレイヤー・えなこは、この日限定のサンタ衣装でクリスマスの夜を彩る。
一方、過去10回出場したSnow Manの岩本照はコンディション不良のため当日辞退。しかし「最後まで皆の『SASUKE』を生で見たい」と強い思いを語り、仲間へ声援を送る。A.B.C-Zの塚田僚一は今回が最後の挑戦となり、「感謝の気持ちをもって挑みたい」と語った。昨年に続きWEST.の濱田崇裕、B&ZAIの菅田琳寧も参戦し、身体能力を武器に完全制覇へ挑む。
常連勢では、最年長の山田勝己が60歳で33回目の挑戦を迎える。昨年16歳で3rdステージに進出した中島結太も史上最年少の完全制覇を狙う。そして本命と目される“サスケくん”森本裕介が、史上最多となる3回目の完全制覇を達成できるかが大きな見どころとなる。
また予選会も白熱している。「SASUKE甲子園」は8校による戦いが12月13日午後9時からBS-TBSで放送され、優勝校の3人が本戦出場権を手にする。公式YouTube『SASUKEチャンネル』で配信中の「アイドル予選会」からは、人気アイドルたちがガチで挑戦。さらに500人の猛者が参加したトライアウト組も本戦を目指し、今年も壮絶な結果となった。トライアウトはTVerとTBS FREEで配信される予定だ。
