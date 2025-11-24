森崎ウィン、テレビアニメのレギュラー声優初挑戦 異世界仕事BL『異世界の沙汰は社畜次第』ほかに興津和幸、井澤詩織が出演決定
2026年1月6日よりテレビアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』（TOKYO MX、毎週火曜 深0：30）のメインビジュアルが公開された。あわせて追加キャストとして、シーロ役をアーティストMORISAKI WINとしてED主題歌の歌唱も決まっている森崎ウィン、オルジフ役を興津和幸、セリオ役を井澤詩織が務めることが発表された。森崎は、本作でテレビアニメのレギュラー声優に初挑戦となる。
【画像】かっこいい！森崎ウィンが声を演じる長髪メガネのシーロ
本作は、シリーズ累計200万部突破、氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす大人気異世界BLが原作。聖女召喚に巻き込まれた三十路手前のサラリーマン・近藤誠一郎（CV.伊東健人）が、転移先の異世界ロマーニ王国でも経理課で働くことになり、氷の貴公子・アレシュ（CV.前野智昭）らと出会っていく様子が描かれている、異世界×仕事×BLといった異色の組み合わせが生み出す新感覚ファンタジー物語となる。
■追加キャストコメント
▼シーロ役：森崎ウィン
まさか、僕が声の出演までできるなんて、うれしくて舞い上がりました。連続アニメのレギュラーの声のお仕事をしてみたかったんです。ただやはり難しい。声のお芝居はそれはまた奥が深い。でもとても楽しかったんですね。それもスタッフの皆様、そして共演者の皆様のおかげです。またチャレンジしたいな。ぜひ僕のシーロを楽しんでいただければと思います。
▼オルジフ役：興津和幸
社畜が世界を変える!?何がどうなってしまうのだろうか!??と???いっぱいで向き合いました!!私が演じるオルジフもいつも驚愕しながら日々を過ごしているキャラクターです！皆さんもオルジフと一緒に2人の関係にびっくりしながらアニメを楽しんでください!!!
▼セリオ役：井澤詩織
大好きなBL作品に参加できるだけでもうれしいのに!!まさかツンデレ気味な男の子の役で出演できるなんて!!!私、声優になってよかったです〜〜〜！セリオくんのかわいさや魅力が、さらにたくさんの方に伝わるように大切に演じさせていただきます。よろしくお願いいたします。
