ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ロージークロニクル」のリーダー・橋田歩果さんが24日、ファースト写真集『ほのほの』発売記念イベントに登場しました。

【写真を見る】【ロジクロ 橋田歩果】写真集撮影は「ずっと海ぶどう食べてました」今も続く沖縄ロス語る





写真集タイトル『ほのほの』は、橋田さんのニックネーム。橋田さんは“初めての写真集なので、初々しい私だったりとか大人っぽい表情だったり、いろいろな『ほのほの』が詰まった1冊になっているかなと思います”と、笑顔でアピール。撮影地の沖縄については、“初めての沖縄。めちゃめちゃ景色が綺麗だったりとか、食べ物も美味しいし、帰ってきてからずっと沖縄ロス。今すぐ沖縄に行きたいくらい。ずっと海ぶどう食べてました”と、すっかりお気に入りの様子でした。









初めての写真集ということもあり、“最初の衣装のころは表情が難しかったですし、水着を着て撮っていただくのも初めてだったので難しかった”と、苦労を語った橋田さん。得意な表情を聞かれると、“カメラマンさんに言っていただいたのは、大人っぽいキリッとした表情”と明かし、記者のリクエストに応える形で、そのキメ顔をカメラ目線で実践。静寂の中、しばらく表情を作ると、“できてますか...？”と、照れ笑いを浮かべていました。









また、野球好きな橋田さんは、写真集でユニフォーム姿やピッチングを披露し、イベントでは、大好きな千葉ロッテマリーンズについて3分以上熱弁。記者から、10月に行われた千葉ロッテのドラフトについて聞かれると、“期待を込めての95点！”と、高評価を発表していました。









野球以外にハマっているという『ガンプラ作り』については、“この間ゼータガンダムを作り終わって、いますごくお家に積みプラをしちゃっている“と、報告。“作ってみたいのは、ユニコーンガンダム3号機と百式”と、金色の機体ばかりを挙げると、“キラキラしてるのが好きなので、作りたいと思っています”と、笑顔で語っていました。









この日は、ハロー！プロジェクトの先輩である元Juice=Juiceの稲場愛香さんも写真集イベントを行っており、稲場さんからの“理想とするアイドル像が似ている。「あざとい」を継承してほしい”というメッセージを記者から伝えられた橋田さんは“そんなことを稲場さんから言っていただいていいんですか！って感じなんですけど”と、テンション急上昇。“私が思う『あざとい』の女王は稲場さん。稲場さんみたいになりたいですし、そんなことを言ってもらえる日がくるとは思わなかったので、これからもカワイイ『ほのほの』を、たくさんの方に見ていただけるように頑張りたいと思います”と、決意を新にしていました。



【担当：芸能情報ステーション】