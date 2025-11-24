クレモネーゼ移籍のヴァーディ ローマ戦では妻の名前「ベッキー」を背負う。その理由とは
セリエA第12節クレモネーゼ対ローマの一戦が行われ、1-3でアウェイチームが勝利した。
ローマは序盤から得点を積み重ね、69分に今夏ブラジルからやってきたウェズレイ・フランカがダメ押しとなるチーム3点目をゲット。クレモネーゼは後半アディショナルタイムに1点を返したが、時すでに遅し。今季からジャン・ピエロ・ガスペリーニ体制となったローマが首位に立った。
このゲームでは普段とは異なる試みが行われていた。それが選手たちが着用するユニフォームのネームだ。
今夏イングランドのレスターからクレモネーゼに加わったジェイミー・ヴァーディは妻であるベッキーさんの名前をユニフォームに入れている。
ベッキーさんとは2014年に出会い、2016年に結婚。クレモネーゼへの移籍を機にイタリアに移住しており、6人の子どもたちと暮らしている。
38歳となったヴァーディはここまでセリエA8試合に出場して2ゴールを挙げている。
Jamie Vardy wears ‘Becky’ on the back of shirt today— Leicester Xtra (@XtraLeicester) November 23, 2025
In support of a campaign against domestic violence pic.twitter.com/4QcZRzh9iN