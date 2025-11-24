セリエA第12節クレモネーゼ対ローマの一戦が行われ、1-3でアウェイチームが勝利した。



ローマは序盤から得点を積み重ね、69分に今夏ブラジルからやってきたウェズレイ・フランカがダメ押しとなるチーム3点目をゲット。クレモネーゼは後半アディショナルタイムに1点を返したが、時すでに遅し。今季からジャン・ピエロ・ガスペリーニ体制となったローマが首位に立った。



このゲームでは普段とは異なる試みが行われていた。それが選手たちが着用するユニフォームのネームだ。





Jamie Vardy wears ‘Becky’ on the back of shirt today



In support of a campaign against domestic violence pic.twitter.com/4QcZRzh9iN — Leicester Xtra (@XtraLeicester) November 23, 2025

クレモネーゼの選手たちは「A Red to Violence」、家庭内暴力(DV)に反対するキャンペーンに参加しており、ユニフォームのネームをパートナーの名前に変更してこの試合に臨んでいる。今夏イングランドのレスターからクレモネーゼに加わったジェイミー・ヴァーディは妻であるベッキーさんの名前をユニフォームに入れている。ベッキーさんとは2014年に出会い、2016年に結婚。クレモネーゼへの移籍を機にイタリアに移住しており、6人の子どもたちと暮らしている。38歳となったヴァーディはここまでセリエA8試合に出場して2ゴールを挙げている。