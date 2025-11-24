クレモネーゼのヴァーディ photo/Getty Images

写真拡大

セリエA第12節クレモネーゼ対ローマの一戦が行われ、1-3でアウェイチームが勝利した。

ローマは序盤から得点を積み重ね、69分に今夏ブラジルからやってきたウェズレイ・フランカがダメ押しとなるチーム3点目をゲット。クレモネーゼは後半アディショナルタイムに1点を返したが、時すでに遅し。今季からジャン・ピエロ・ガスペリーニ体制となったローマが首位に立った。

このゲームでは普段とは異なる試みが行われていた。それが選手たちが着用するユニフォームのネームだ。

クレモネーゼの選手たちは「A Red to Violence」、家庭内暴力(DV)に反対するキャンペーンに参加しており、ユニフォームのネームをパートナーの名前に変更してこの試合に臨んでいる。

今夏イングランドのレスターからクレモネーゼに加わったジェイミー・ヴァーディは妻であるベッキーさんの名前をユニフォームに入れている。

ベッキーさんとは2014年に出会い、2016年に結婚。クレモネーゼへの移籍を機にイタリアに移住しており、6人の子どもたちと暮らしている。

38歳となったヴァーディはここまでセリエA8試合に出場して2ゴールを挙げている。