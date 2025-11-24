ドラフト指名の選手ら登場！Fユニフォーム姿で意気込み「いずれ背番号１を…」新庄監督も期待
ドラフト会議で指名されたファイターズの新入団選手７人がユニフォーム姿でファンの前に登場し、意気込みを語りました。
エスコンフィールドに集まったおよそ２０００人のファン。
なかには早くも新入団選手の応援グッズを手にする人も！
１１月２４日に行われたファイターズの新入団選手ウェルカムイベント。
黒のスーツに鮮やかな赤のシャツをあわせた新庄監督も参加しました。
（大川慈英投手）「相手の球団には絶望を与える投球を、ファンのみなさまには信頼して安心して見ていただける投手になりたいと思っています」
（記者）「新庄監督の印象は？」
（大川慈英投手）「新庄監督の印象は、オーラというか、これまでに見たことのない、人を惹きつけるなにか…気づいたら目線がそっちにいってしまうような方なので」
（新庄剛志監督）「開幕１軍！」
ドラフト２位のエドポロ・ケイン選手は“あの人の背番号”を狙うと宣言しました！
（エドポロ・ケイン選手）「いずれ背番号１をつけさせていただくと伝えさせてもらったので、背番号１にふさわしい選手になれるようにがんばっていくので、応援よろしくお願いします」
ファイターズの未来を担う７人のスター候補たち。
新庄監督も期待を寄せています。
（新庄剛志監督）「１年目でも１０年目でも野球がうまかったらすぐにぼくは１軍にあげるんで、キャンプでどういう姿を見せてくれるか楽しみにしています。期待しています」
今後、彼らがエスコンフィールドでどんな活躍を見せてくれるのか注目です。