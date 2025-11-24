女子プロゴルフの金田久美子（スタンレー電気）が２４日、父・弘吉さんが１０月７日に亡くなったことを自身のＳＮＳで報告した。

「父、金田弘吉が１０月７日に永眠しました。強く、愛情深く、豪快でかっこよくてめちゃくちゃなパパ。たくさんの愛で育ててくれて守ってくれて感謝と尊敬しかありません。くみのゴルフ一筋！みたいなそんなパパで私にとって特別すぎる存在でした」と記した。

金田は最愛の父が旅立った３日後に開幕した女子ツアー、スタンレーレディスホンダに出場していた。「パパに何があっても試合に出てくれって最後の最後まで言っていました。家族の協力のもと、その想いを守れています。ただ元気を届けられるような姿でいれなくて応援してくれてる方々には申し訳ない気持ちでいっぱいです。早く元気な姿をお届け出来るように努力します」

３歳から二人三脚でゴルフの道を歩んできた父との約束を守り、スタンレーレディスホンダ後もツアーに参戦。２０２２年に１１年ぶりの復活優勝を遂げた思い出の大会、樋口久子・三菱電機レディスで今季を終えた。２５日に始まる来季出場権を懸けた予選会に、エントリーしている。

「今日で四十九日が経ちました。突然の出来事で気持ちの整理ができず触れてもらう事がこわくて私からのご報告が遅くなってしまいました。一区切りの日になり一歩踏み出せればと思い投稿しました。四十九日間、毎日涙が溢れ多くの方が経験する親の死を、私はいつまでこんな状態なんだろうってあの日から全然前に進めてなくて情けない自分を責めたくなるけど愛情をたくさんもらった分、悲しみは大きいのかな。と。悲しくて思い出を振り返ることがまだ出来ないけどパパとの思い出が力になり支えてくれるその日まで精一杯、感謝をもって生きていきます」とつづった。

「生前、仲良くして頂いた方々ありがとうございました。パパ、毎日ずーっと大好きだよ！ 何度生まれ変わってもくみを娘にしてね。そしてどんな時も見離さず諦めず金田久美子に愛を持って鞭を打ってゴルフを教えてくれて本当に本当にありがとうございました」と感謝の思いをしたため、「さすがパパの娘キンクミや！ のお決まりの褒め言葉が大好きでした。父は偉大です！」と愛あふれる言葉で投稿を締めた。