³©ÅÄ°¦ºÚÈþ¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í±þ±çÈÖÁÈ¤òÇ¯Æâ¤ÇÂ´¶È¡¡5µ¨¤Ë¤ï¤¿¤ê´¿´îÅÁ¤¨¤¿¡È¤¢¤¯¤Á¤ã¤ó¡É¤¬ÎÞ¤ÎÊó¹ð
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦J1¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î±þ±çÈÖÁÈ¡ØGOGO¡ª¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ë¤Ç5¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³©ÅÄ°¦ºÚÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢24Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢º£Ç¯¸Â¤ê¤ÇÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³©ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2021Ç¯4·î¡¢¡ØGOGO¡ª¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ù5ÂåÌÜ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DFËêÌîÃÒ¾Ï¤µ¤ó¤È·î¥¤¥Á¤Ç¤Î¥é¥¸¥ª¶¦±é¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ÎJ1½éÍ¥¾¡¡¢2024Ç¯¤ÎJ1¤Î2Ï¢ÇÆ¤ÈÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤Î2´§¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¤½¤ÎÀ¼¤ÇÈ¯¿®¡£¡Ö¤¢¤¯¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥Ë¡¼¥Î¡¼¥º¡×¤Î»³ÅÄ·ò¿Í¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡24Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î½ªÈ×¤Ë¡¢12·î29Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢³©ÅÄ¤µ¤ó¡£ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö11·î30Æü¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ëJ1¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï»ä¤â¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤È1¤«·î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£