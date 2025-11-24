新婚のフジ藤本万梨乃アナ、皮から作った餃子2種類披露「手が込んでる」「焼色が食欲そそる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/24】フジテレビの藤本万梨乃アナウンサーが11月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。皮から作ったという羽根つき餃子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳フジ美人アナ「包むのに大苦戦」の手作り餃子
藤本は「餃子を皮から作った」「包むのに大苦戦」とつづり、餃子作りの過程を公開。豚ニラ餃子と鶏しそ餃子の2種類の餡を作り、「二種類作ると飽きないし楽しい」とコメントした。焼き上がった餃子には羽根がつき、「羽根が難しかったけど、すっごく美味しくできた」と満足した様子を見せた。
この投稿に、ファンからは「手が込んでる」「焼色が食欲そそる」「美味しそう」「料理上手で尊敬」「おうちごはんが素敵」「一緒に食べたい」といったコメントが寄せられている。
藤本アナは2025年8月26日、フジテレビ系情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分）にて結婚を生発表。その際に相手がドクターであることも明かされている。（modelpress編集部）
