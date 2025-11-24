TBS近藤夏子アナ「朝ごはん用の冷凍おにぎり」2種類披露「真似したい」「新米絶対に美味しい」の声
【モデルプレス＝2025/11/24】TBSアナウンサーの近藤夏子が24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの冷凍おにぎりを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳TBSアナ「朝から元気出そう」手作りおにぎり2種
近藤は「朝ごはん用の冷凍おにぎり」とつづり、新米を炊いて作ったおにぎりの写真を公開。「新米美味しい」とコメントし、鮭ゴマと肉味噌の2種類を披露した。
この投稿に、ファンからは「真似したい」「新米絶対に美味しい」「手間を惜しまないのすごい」「忙しいのに偉い」「朝から元気出そう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆近藤夏子アナ、手作りの冷凍おにぎりを公開
◆近藤夏子アナの投稿に反響
