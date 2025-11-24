¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¡G1¶¥ÎØº×¡Û°¤ÉôÂó¿¿¡¡G1½éÀ©ÇÆ¡õGP¥¥Ã¥×³ÍÆÀ¡¡¡ÖÂóÌð¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¤Ï24Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤Î12R¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°¤ÉôÂó¿¿¡Ê35¡áµÜ¾ë¡¦107´ü¡Ë¤¬Æ±´ü¤ÎµÈÅÄÂóÌð¥Þ¡¼¥¯¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ1Ãå¡£G1½é¤Î·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¤Ç¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¡Ê12·î30Æü¡¢Ê¿ÄÍ¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2Ãå¤Ë¹Ó°æ¿òÇî¡¢3Ãå¤Ï¾¾°æ¹¨Í¤¤¬Æþ¤ê3Ï¢Ã±¡ã6¡ä¡ã2¡ä¡ã3¡ä¤Ï35Ëü990±ß¡Ê504ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤ÎÂçÇÈÍð·èÃå¤Ë¡£
¢¦°¤ÉôÂó¿¿
¡¡¤³¤ì¤ÏÌ´¤Ç¤¹¤«¡©ËÜÅö¤ËÌ´¸«¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¼å¤¤Î©¾ì¡£µÈÅÄÁª¼ê¤¬¤¤¤¤»Å³Ý¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¹Ó°æ¤µ¤ó¤òº¹¤»¤¿¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¸¤«¡©¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¸åÈ¾¤Ï¥Ä¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤Î¸å¤í¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡Ä¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë°ìÈÖ¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª6Æü´Ö¤ÎÁíÇä¤ê¾å¤²¤Ï148²¯8072Ëü9200±ß¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Î140²¯±ß¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£