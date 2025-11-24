双子のモデル「りかりこ」の姉・りか（25）が24日、インスタグラムを更新。結婚を報告した。

りかは「ご報告です」と書き出し、「本日、2025．11．24 入籍いたしました」と報告、ウエディングショットを公開した。

そして「いつも私のわがままを笑いながら受け止めてくれて どんな時でもそばにいてくれて、この先の人生でもきっとこの人以上はいないと思える人です。一緒にいると自然と笑っていて、気づけば前よりも明るい性格になったな〜と思います。笑」と、お相手について明かした。

続けて「苗字が変わるって、嬉しくって特別で でも少しだけ寂しくて... 一生に一度のこの瞬間をゆっくり噛みしめています」と吐露した。「これからもたっくさん笑って、穏やかであたたかい日々を一緒に過ごしていけたらと思います」と思いをつづり、「そして、これからも変わらず あたたかく見守っていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

また、X（旧ツイッター）では「双子の妹に結婚報告したら、大泣きで可愛過ぎた」とつづり、動画を投稿。妹・りこ（25）が「りか取られた〜」と泣く様子などが公開された。