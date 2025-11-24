プロ野球・オイシックス新潟アルビBC。ドラフト会議で指名を受けた選手たちがファンの前で決意を語りました。



ファンが待つ会場に登場したのは、能登嵩都投手と牧野憲伸投手です。



ドラフト会議で能登投手は阪神から5位指名。



牧野投手は中日から育成1位指名を受けました。



リラックスした私服姿でトークショーを行い集まったファンと交流しました。



読売ジャイアンツから育成5位で指名された知念選手は、キャンプに参加中のため欠席。





その知念選手について聞かれると・・・能登投手「知念さんは気持ちよく振ってくれるので、僕のチェンジアップを気持ちよく空振りしてくれれば良いなと」牧野投手「スライダーを投げると言ったら、見送ると言っていたので、なんとかカウントを整えて、揺さぶってやろうと思います。もう心理戦始まってます」話題に上がったその知念選手の姿は東京ドームにありました。「育成5位、知念大成選手」阿部監督としっかり握手…ユニフォーム姿を披露しました。参加したのは読売ジャイアンツのファンフェスタ。チームの一員として決意を語りました。知念選手「ジャイアンツを盛り上げていけるように、必死になって、死ぬ気で頑張ります。応援よろしくお願いします」阿部慎之助監督「若い選手もどんどん積極的に使っていきたいと思うしチームとして競争を激化して頑張ってもらいたい」新潟からプロ野球1軍へ。牧野投手、能登投手も目指す場所は同じです。牧野投手「来年、1日でも早く支配下に上がって1軍で投毛ている姿を見せられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」能登投手「今年イースタン・リーグで残したような結果を来年は1軍でできるようになればすごいと思うので、1軍の舞台で活躍できるように頑張るので応援よろしくお願いします。」シーズンを通して応援してくれたファンとの交流も楽しみました。サポーター「この新潟を代表して、出ていく選手ですので、そこに誇りを持って、頑張ってほしいです。」「新潟県から旅立ってしまうのは悲しいけど、1日でも早く応援したいです。」新潟からの応援を背に、1軍の舞台での活躍を誓います。