『名探偵コナン』の映画名で読むのが難しいと思う作品ランキング！ 2位『100万ドルの五稜星』、1位は？
例年、劇場版のタイトルにおしゃれな当て字が入る『名探偵コナン』シリーズ。タイトルの読み方を予想するのも、コナン映画の楽しみの1つです。
All About ニュース編集部は11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『名探偵コナン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名探偵コナンの映画名で読むのが難しいと思う作品」ランキングを紹介します！
【14位までの全ランキング結果を見る】
キーパーソンとなる月下の奇術師・怪盗キッドと西の高校生探偵・服部平次の白熱バトルや、平次と幼なじみの和葉とのラブロマンス、大迫力のアクションシーンなど見どころ満載です。
回答者からは「五稜星が道標だなんてまず読めない」（40代女性／北海道）、「単純に読めない！連想しても読めない」（20代女性／愛知県）、「五稜星という漢字からは想像できない読み方だったので」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
本作では毛利蘭と親友である鈴木園子の友情が随所で描かれ、互いの背中を預けて戦うバトルシーンはまさに胸熱。クライマックスの海底遺跡からの脱出劇にも注目です。
回答コメントでは「読むのが難しい、と言うよりはおしゃれルビだと思います」（30代女性／北海道）、「知っていれば読めるが、漢字から想像するのは難しい」（30代女性／千葉県）、「読み方が難しいから」（50代女性／大分県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
2位：『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』（2024）／56票

2位にランクインしたのは、『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』です。北海道・函館を舞台に、強力な兵器ともウワサされるお宝を巡る争奪戦を描くストーリー。興行収入は約158億円と、シリーズ歴代1位を記録しています。
1位：『名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー)』（2007）／72票

1位にランクインしたのは、2007年公開の『名探偵コナン 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）』です。トレジャーハンターの集まる神海島（こうみじま）を舞台に、女海賊アン・ボニーとメアリ・リードの残した財宝や海底遺跡の謎に迫る壮大な物語。タイトルの「ジョリー・ロジャー」は海賊旗を意味しています。
