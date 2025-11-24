男性62歳。年収180万円ほどで4年間厚生年金加入見込み。報酬比例部分の増額ってどのくらいになる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年収180万円ほどで4年間厚生年金に加入したら、報酬比例部分の年金はいくら増えるのか、という質問です。
報酬比例部分とは、現役時代の給与（報酬）に応じて計算される部分の年金のことです。加入期間が長いほど、また給与が高いほど年金額が増えます。
ここでは、年収180万円（月額15万円・賞与なし）で、4年間（48カ月）厚生年金に加入した場合の増額分を試算してみます。
▼計算式
（※従前額保障で、2003年4月以降の計算式を使います）
老齢厚生年金（報酬比例部分）は、次の式で求められます。
2003年（平成15年）4月からの期間の平均標準報酬額（月給＋賞与）×5.769／1000×2003年（平成15年）4月以降の厚生年金保険加入期間
▼みつるさんのケース
15万円×5.769／1000×48カ月＝約4万1537円（年額）
この金額を月額に換算すると、
4万1537円÷12カ月≒月額約3461円
つまり、4年間厚生年金に加入することで、1カ月当たり約3461円（年額約4万1537円）の老齢厚生年金を上乗せで受け取れるようになります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
