スピードワゴン井戸田の美人妻「三連休の最後はピクニック」手作り弁当披露「色合いが美しい」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2025/11/24】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が11月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのピクニック弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】スピワ井戸田の33歳妻「品数多くてすごい」手作りピクニック弁当
蜂谷は「三連休最後はピクニック」とつづり、手作り弁当の写真を公開。おにぎりや卵焼き、ロールサンド、副菜などが詰められた弁当と、柿や梨などのフルーツが並んでいる。また、息子を抱きかかえて笑顔を見せる2ショットも公開し、「だいすき」と息子への愛情を表現している。
この投稿に、ファンからは「色合いが美しい」「愛情たっぷり」「美味しそう」「おにぎりが可愛い」「素敵なピクニック」「お弁当のセンス抜群」といったコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
