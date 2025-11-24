辻希美、カメラ目線の第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショット公開「さすがの遺伝子」「すでにアイドル」と反響
【モデルプレス＝2025/11/24】タレントの辻希美が11月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】5児のママタレ「すでにアイドル」カメラ目線の第5子次女と2ショット
辻は、夢空ちゃんを抱っこした2ショット写真を公開。夢空ちゃんに「カメラ目線」と添え、カメラに向かって視線を送る夢空ちゃんと笑顔の辻の仲睦まじい姿が捉えられている。
この投稿に、ファンからは「さすがの遺伝子」「すでにアイドル」「可愛すぎる」「無敵の可愛さ」「辻ちゃんにそっくり」「美人親子で微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
