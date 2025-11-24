欧州株　上昇一服、仏ＣＡＣが下げに転じる、ダウ先物もマイナス圏に
東京時間20:18現在
英ＦＴＳＥ100　 9551.95（+12.24　+0.13%）
独ＤＡＸ　　23178.48（+86.61　+0.37%）
仏ＣＡＣ40　 7972.12（-10.53　-0.13%）
スイスＳＭＩ　 12638.04（+5.37　+0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:18現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46268.00（-53.00　-0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6628.00（+7.75　+0.12%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24386.75（+81.25　+0.33%）