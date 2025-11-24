欧州株 上昇一服、仏ＣＡＣが下げに転じる、ダウ先物もマイナス圏に
欧州株 上昇一服、仏ＣＡＣが下げに転じる、ダウ先物もマイナス圏に
東京時間20:18現在
英ＦＴＳＥ100 9551.95（+12.24 +0.13%）
独ＤＡＸ 23178.48（+86.61 +0.37%）
仏ＣＡＣ40 7972.12（-10.53 -0.13%）
スイスＳＭＩ 12638.04（+5.37 +0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:18現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46268.00（-53.00 -0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6628.00（+7.75 +0.12%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24386.75（+81.25 +0.33%）
東京時間20:18現在
英ＦＴＳＥ100 9551.95（+12.24 +0.13%）
独ＤＡＸ 23178.48（+86.61 +0.37%）
仏ＣＡＣ40 7972.12（-10.53 -0.13%）
スイスＳＭＩ 12638.04（+5.37 +0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:18現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46268.00（-53.00 -0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6628.00（+7.75 +0.12%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24386.75（+81.25 +0.33%）