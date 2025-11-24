ÄÚ°æ¤ËÇÔ¤ì¤¿¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ö¥ä¥Ã¥È¥ª¥ï¥ê¡×°úÂàÉ½ÌÀ¡Öº£Æü¤ÎÁê¼ê¤ÏÉ¬¤ºÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¡þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé10²óÀï¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¸µWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Ç¸½WBCÀ¤³¦Æ±µé1°Ì¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ê37¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬24Æü¡¢WBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄÚ°æÃÒÌé¡Ê29¡áÄë·ý¡Ë¤Ë8²óTKOÉé¤±¤·¤¿¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡37ºÐ¤Î¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ï¡¢¼ð¤ì¤¿´é¤Ç²ñ¸«¾ì¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ç°úÂà¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥ä¥Ã¥È¥ª¥ï¥ê¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤¿¤é°úÂà¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥¯¥¢¥É¥é¥¹¤Ï¡¢ÄÚ°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄÚ°æ¤Ï¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë¥¹¥´¥¤¥Ï¥ä¥¤¡£·Ð¸³¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Äë·ý¤ÇÎý½¬¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤º¾¡¤Ä¤È»×¤¦¥Ð¥à¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡£¤¿¤À¤Þ¤À·Ð¸³¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤òÊä¤¨¤Ð¥Ð¥à¤È¤âÀï¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡·ãÆ®¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¤¬¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡££ÔKO¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦
¡£º£Æü¤ÎÁê¼ê¡ÊÄÚ°æ¡Ë¤ÏÉ¬¤ºÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ß¤«¤±¤¿¡£