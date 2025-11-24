「ボクシング・ＩＢＦ世界フェザー級挑戦者決定戦」（２４日、トヨタアリーナ東京）

東洋太平洋フェザー級王者で、ＩＢＦ世界同級５位の中野幹士（３０）＝帝拳＝は元ＷＢＡ世界スーパーバンタム級暫定王者で同級３位のライース・アリーム（３５）＝米国＝に判定０−３（１１２−１１５、１１１−１１６、１０９−１１８）で敗れ、プロ１５戦目で初黒星を喫した。連続ＫＯ勝ちも９でストップした。

１、２、３回は互いに間合いを測りながらの展開。４、５回、中野は前に出ながらプレッシャーを掛ていく。互いにパンチの数は徐々に増えてきたが、決定機はないまま。６回、アリームが一気に前に出て連打を繰り出し、攻勢を強める。きっ抗した展開の中で前半戦を終えた。

７回も一進一退の展開が続いたが、８回に中野がボディー攻撃から攻勢に。アリームは左目上から出血した。９回、中野が前に出るか、アリームも負けじとパンチを返して反撃。１０回も中野が前に出たが、終了間際に後ろに下がりながらの右を浴びてダウンを喫した。１１、１２回と攻勢に出たが、キャリアに勝る元王者を仕留めきれなかった。判定を聞くと、唇を噛み締め、悔しさを押し殺した。

試合後は「悔しいですね。（１０回のダウンは）見栄えが悪かった。やっちゃったという。また頑張る気になったら頑張ります」と声を震わせた。

◇中野幹士（なかの・みきと）１９９５年７月１４日、大阪市出身。都立竹台高時代に高校３冠に輝き、東農大ではアマ７冠。２０１８年１０月に２回ＫＯ勝ちでプロデビュー。２４年９月に東洋太平洋フェザー級王座獲得。プロ戦績は１４戦全勝（１３ＫＯ）。身長１７０センチ、左ボクサーファイター。