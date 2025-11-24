ガバッと穿くだけ！【ZARA】40・50代のキレイ魅せ♡「ベルベットパンツ」

冬コーデに華やぎを添えるのにおすすめの生地、ベルベット。2025年秋冬のトレンド生地のひとつで、起毛感と光沢感がもつ上品さは40・50代の大人コーデにもぴったり寄り添うはず。そこで今回は、ガバッと穿くだけでコーデが決まりそうな【ZARA（ザラ）】の「ベルベットパンツ」を紹介します。いつものコーデに取り入れて、上質な抜け感を演出して。

今年らしいウエストタックのワイドパンツ

【ZARA】「ワイドレッグベルベットパンツ」\8,590（税込）

ウエストにタックが入ったワイドパンツは、昨今多くのブランドから登場しているアイテム。人気アイテムだけに街中やSNSでよく目にしますが、そのなかで大人女性に挑戦してほしいのがベルベット生地。ぱっと目を引く上品な光沢感で、周りと差をつけられるはず。キレイめコーデのほか、カジュアルコーデのハズしにもおすすめです。

なだらかフレアシルエットが使いやすそう

【ZARA】「フレアベルベットパンツ ZW COLLECTION LIMITED EDITION」\15,990（税込）

ジャケットなどのキレイめコーデにも合わせやすそうなのが、なだらかなフレアシルエットのベルベットパンツ。フレアシルエットは近年のトレンドではありますが、カーブが急すぎないことでベーシックコーデにも取り入れやすく、生地で遊ぶハードルも下がりそう。裾に向かってさりげなく広がるシルエットで、こっそり美脚見えも叶いそうです。

バーガンディ × フレアシルエットがレトロかわいい

【ZARA】「ZW COLLECTION ベルベットフレアパンツ」\15,990（税込）

ベルベット生地のなかでもぐっとレトロなムードが強くなるのが、バーガンディ色。赤は今シーズンのトレンドカラーのひとつですが、深みのあるバーガンディはクラシックな高級感を演出。往年の大流行アイテムであるベルボトムを思わせるシルエットも相まって、存分にレトロコーデを楽しめそうな1本です。ゆったりトップスと合わせれば、旬の着こなしに。

ゆったりバルーンパンツがベロアで新鮮に

【ZARA】「ZW COLLECTION ベルベットバルーンパンツ」\13,590（税込）

リラクシーなボトムスの代表格、バルーンパンツ。ゆったりとして楽ちんながら、特徴的なシルエットでおしゃれな雰囲気に。生地次第ではダル着感が強くなることもありますが、大人っぽく艶やかなベルベットならその心配もいらなそう。ニットトップスとパンプスでキレイめコーデに仕上げたり、ショートブーツにインしてクールにまとめたりするのもよさそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N