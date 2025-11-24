Furui Rihoが2026年3月4日に3rdアルバム『Letters』をリリースすることを発表した。

発表が行われたのは、11月24日にEX THEATER ROPPONGIにて開催された＜Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-＞ツアーファイナル公演にて。

3rdアルバム『Letters』はそのタイトルのとおり、Furui Rihoが誰かに向けた手紙のように、想いを綴った楽曲を集めており、聴く人の心に寄り添う、温かくも芯のあるメッセージが詰まった作品になるという。アルバムには今年2025年夏にリリースしたTVアニメ『CITY THE ANIMATION』オープニング主題歌「Hello」などを含むシングル曲に、新曲を加えた全10曲を収録予定。CDの初回限定盤にはアルバムの制作風景や『Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-』のライブやオフショット映像を含む特典映像がスマートホンやTVなどで視聴できるNeSTREAM LIVE視聴コードが封入される。

また同時に各CDショップでの特典も合わせて発表された。ジャケットや収録内容などの詳細は後日発表される。

さらにアルバムリリースに伴い、自身初となるホールツアーの開催も決定した。東京、大阪と地元の北海道での3公演となる。チケットの最速先行受付は11月24日20:00から12月7日23:59まで。

■3rdアルバム『Letters』

2026年3月4日(水)リリース

アルバム予約/購入リンク：https://FuruiRiho.lnk.to/letters_CD

Pre-add/Pre-saveリンク：https://furuiriho.lnk.to/letters 初回限定盤(NeSTREAM視聴コード封入[Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-ライブ映像・アルバム制作、ツアーオフショット])

品番：PCCA-06455

価格：5,500円(税込) 通常盤(CDのみ)

品番：PCCA-06456

価格：3,300円(税込) CD収録内容：「Hello」(TVアニメ『CITY THE ANIMATION』オープニング主題歌)などを含む全10曲収録予定 【ショップ別予約購入特典】

Amazon：メガジャケ(ライブカットver．)

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

タワーレコード/タワーレコードオンライン：メッセージポストカード（タワーレコードver.）

HMV・HMV&BOOKS/HMVオンライン：ステッカー

北海道のショップ限定：メッセージポストカード（北海道Limited ver.） ※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入ををお勧めいたします。

※ECショップでは、「特典付き」商品カートと「特典なし」商品カートがある場合がございます。ご注意ください。

※対象のショップであっても、一部取り扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入の際には、特典の有無をご確認ください。

■＜Furui Riho Hall Tour 2026『Letters』＞ 2026年4⽉4⽇(⼟)⼤阪 サンケイホールブリーゼ

open/start 17:00/18:00 2026年4⽉10⽇(⾦)東京 ヒューリックホール東京(有楽町)

open/start 18:00/19:00 2026年4⽉19⽇(⽇)北海道 カナモトホール

open/start 16:00/17:00 ticket：7,700円(全席指定)

最速先行抽選受付2025年11月24日(祝⽉) 20:00〜2025年12月7日(⽇) 23:59

チケットリンク：https://lnk.to/furuiriho_live