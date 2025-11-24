Novel Coreが、来年1月14日(水)にリリースするメジャー4作目のアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』のトラックリストを公開した。

本アルバムは、ロックとヒップホップを軸にNovel Coreのルーツにある様々なジャンルを融合させたミクスチャーな一枚。

タイトル「PERFECTLY DEFECTiVE（完璧な不良品）」が示す通り、本作のテーマは“不揃いで歪な要素が混ざり合うからこそ生まれる〈完全な自分〉”。カテゴライズ不能な音楽性と、自らの存在そのものを重ね合わせながら彼が辿り着いた“これがNovel Coreだ”という確信。メジャー4作目にして“新たな始まり”を高らかに告げる名詞代わりの1枚となっている。

収録曲は、先月配信された「DiRTY NASTY」の他、新曲を9曲を含む全14曲。ロックバンド「RIZE」および「The BONEZ」のフロントマンであるJESSEを客演に迎えた「ビリビリ」も収録される。制作にあたってはNovel Core自身のトータルディレクションのもと、共同制作者であるJUGEMと、ハウスバンド・THE WILL RABBITSのメンバーが13曲を制作し、残る1曲は国内外問わず様々なトップアーティストの楽曲を手がけるプロデューサー・Xanseiが手がけた。

トラックリストの詳細は以下のとおり。また、Novel Coreからのコメントも到着している。

◆ ◆ ◆

■Novel Core「PERFECTLY DEFECTiVE」トラックリスト

Overture for PERFECTLY DEFECTiVEMusic : JUGEM, Novel CoreProduced by JUGEMDiRTY NASTYLyrics : Novel CoreMusic : Novel Core, JUGEM, Yuya Kumagai, Yuki UchimuraProduced by JUGEMビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)Lyrics : Novel Core, JESSEMusic : Novel Core, JESSE, JUGEM, Yuya Kumagai, Yuki UchimuraProduced by JUGEMあやとりコンテニューLyrics : Novel CoreMusic : Novel Core, JUGEM, Yuki UchimuraProduced by JUGEMお金が足りないLyrics : Novel CoreMusic : Novel Core, XanseiProduced by XanseiWake Up! TOKYOLyrics : Novel CoreMusic : Novel Core, JUGEM, Yuya Kumagai, Yuki Uchimura, Hibiki SatoProduced by JUGEMFRiENDSLyrics : Novel CoreMusic : Novel Core, JUGEM, Yuya KumagaiProduced by JUGEMSkitMusic : Yuki UchimuraProduced by Yuki Uchimura2025.11.07 (demo)Music : Novel Core, Yuki Uchimura, Yuya Kumagai, Hibiki Sato, JUGEMProduced by Yuki UcimuraHAPPY 365Lyrics : Novel CoreMusic : Novel Core, Yuki Uchimura, Yuya Kumagai, Hibiki Sato, JUGEMProduced by THE WILL RABBITSHANERO!!!Lyrics : Novel CoreMusic : Novel Core, JUGEM, Yuya Kumagai, Yuki UchimuraProduced by JUGEMC.O.R.ELyrics : Novel CoreMusic : Novel Core, JUGEM, K LARK a.k.a. KOTA, Yuya KumagaiProduced by JUGEMEVER EVER GREENLyrics : Novel CoreMusic : Novel Core, JUGEM, Yuya KumagaiProduced by JUGEMプライドLyrics : Novel CoreMusic : Novel Core, JUGEM, Yuya KumagaiProduced by JUGEM

◆ ◆ ◆

■Novel Core コメント

ついにメジャー4作目。メジャーデビュー5周年を迎えるこのタイミングで、改めて自分自身としっかり向き合い、ようやく辿り着いた答えをアルバムにしました。“ミクスチャーミュージック”という旗のもとに、様々なジャンルやカルチャーが複雑に混じり合う“Novel Core”というアーティスト像を再提示します。

ハウスバンド・THE WILL RABBITS、JUGEMと共に制作した13曲。間違いなく過去最高の振り幅です。Xanseiくんに手がけていただいた「お金が足りない」も、このアルバムに必要だった彩りを加えてくれています。

DVDとBlu-rayに収録される川崎でのツアーファイナルの映像も、10年後に必ず見返したくなる伝説的な内容に仕上がっています。ぜひ、手に取ってもらいたいです。よろしくお願いします！

◆ ◆ ◆

◾️＜BiRTH OF CORE: Lv.25＞ 2026年1月23日（金）OPEN 17:30 / START 18:30

会場：昭和女子大学 人見記念講堂

お問い合わせ：クリエイティブマン

03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00） ▼チケット料金

前売り（全席指定）

一般 \7,500（税込)

学割 \6,500（税込) ▼チケット受付

一般発売 （先着）

11月29日（土）10:00 ~

https://eplus.jp/novelcore/ ◆チケットに関する注意事項

※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

※学割は入場時に学生証の提示が必須となります。

※本ツアーは映像収録および写真撮影用のカメラが会場内に入り、ご来場のお客様の様子が写真、映像に映りこむ場合がございます。収録された映像·写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますので、予めご了承下さい。

※本公演中におけるお客様同士のトラブルや体調不良·怪我等については、主催者は責任を負いかねます。参加に際しては各自の責任とご判断のもと、十分ご留意ください。

※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。