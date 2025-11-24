カネヨリマサルが、2026年5月に＜君と私の世界を変えるワンマンライブ2026＞を東京・大阪2会場で開催することを発表した。

本発表は、本日NHK大阪ホールにて開催された＜初ホールワンマンへの道標ツアー＞のツアーファイナルでアナウンスされた。2026年5月21日に東京・EX THEATER ROPPONGI、5月30日に大阪城音楽堂での開催となる。

また開催告知と同時に、海辺を全力疾走するというカネヨリマサルらしさ全開のビジュアルも公開された。本公演の詳細は引き続き更新予定なので、続報もチェックして欲しい。

■＜君と私の世界を変えるワンマンライブ2026＞ 2026年5月21日（木）東京・EX THEATER ROPPONGI

OPEN/START 18:00/19:00

2026年5月30日（土）大阪・大阪城音楽堂

OPEN/START 16:00/17:00 チケット代：指定席：5500円（お土産付き）

詳細：https://kaneyorimasaru.com/

■＜今日を凛々 Vol3 〜メジャーデビュー3周年記念〜＞ 2026年1月25日（日）東京・渋谷 Spotify O-Crest

OPEN/START 18:00/18:30 チケット代：前売：3,903円 （スタンディング）

オフィシャル2次先行：11月21日（金）18:00〜11月30日（日）23:59

詳細：https://kaneyorimasaru.com/

■デジタルシングル「リボンをかけた恋心」 2025年11月19日（水）リリース

https://www.toneden.io/v-dd/post/ribbon-o-kaketa-koigokoro