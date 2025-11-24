佐藤大樹らの快演が光る『仮面の忍者 赤影』が1月クールも放送継続!それを記念して地上波ダイジェスト放送も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）が伝説の忍者ヒーローを演じて好評の『仮面の忍者 赤影』が、2026年1月クールの放送続行が決定した。

■令和に甦った『赤影』が好評につき放送延長決定

日本映画界の巨匠・三池崇史監督と佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）の夢のコラボで、伝説の特撮時代劇を装いも新たに復活させた令和版『仮面の忍者 赤影』。日曜の夜を熱く盛り上げる今作が2026年1月クールも2クール連続での放送が正式決定。物語はここから大転換点へ突入し、金目教の巨大な陰謀が本格的に動き始め、赤影をはじめ忍たちの運命を変える怒涛の展開が、次々と波のように押し寄せてくる、目の離せないドラマが繰り広げられるのだ。

■TVer無料イッキ見＆ダイジェスト放送で『赤影』の波に追いつこう！

これから『赤影』を見て、年明けの第2クールに追いつきたいという人のために、TVerにて11月30日まで1話～5話が無料でイッキ見できる期間限定配信がスタート。さらに11月26日（水）深夜0時20分より、第１～５話までのダイジェスト放送が緊急決定（関東ローカル）。初回から繰り広げられる、三池崇史監督ならではのケレン味あふれる怒濤の展開は必見。これを押さえておけば、2026年1月からのストーリーも楽しめること間違い無しだ。

■第6話あらすじ

霞谷七人衆の鬼念坊（勝矢）に連れ去られ人質に取られていた白影（加藤諒）が解放されるが、赤影（佐藤大樹）、青影（木村慧人）に斬りかかり、まさかの暴走！ 白影の身に一体何が？ 鬼念坊に立ち向かう術のない赤影は、黒兵衛（唐橋充）にある奇策を伝える。やがて、鬼念坊との死闘で深手を負った黒兵衛は、娘の百合（山田愛奈）が飛ばした蝙蝠（こうもり）の後を追う。そして満身創痍の黒兵衛の前に、彼の妻・静を引き連れた幻妖斎が現れる。赤影たちは、彼のピンチを救うことができるのか――!?

■番組情報

テレビ朝日『仮面の忍者 赤影』

11/30（日）24:10～ ※第6話

※一部地域を除く

出演：佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS） 木村慧人（FANTASTICS） 加藤諒 山本千尋／柄本時生 笠原秀幸 忍成修／EXILE TAKAHIRO 他

原作：横山光輝（「仮面の忍者 赤影」）

脚本：渡辺雄介

総監督：三池崇史

制作：テレビ朝日 東映

