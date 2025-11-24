Lakiが“LDH PERFECT YEAR”となる2026年にライブツアー＜Laki LIVE TOUR 2026 -Ambition-＞を開催することが発表された。

発表が行われたのは、本日24日に最終日を迎えた＜Laki LIVE TOUR 2025 -Infinity-』＞名古屋公演にて。新たなツアーは現在開催中の新体制となって初のライブツアー＜Laki LIVE TOUR 2025 -Infinity-＞以来2度目となり、2026年4月25日(土)の愛知公演を皮切りに幕を開ける。

デビュー4周年を迎えた今年9月22日に、グループ名をLakiへと改名した彼女たち。新しいグループ名には“L: Lucky（幸運）、A: Ambition（夢・向上心）、K: Kizuna（絆）、I: Infinity（無限の可能性） “という意味が込められており、今回のライブタイトルは「A: Ambition（夢・向上心） -夢を描き続け、前へ進む力。」から取っている。開催にあたりメンバーの山口莉愛からのコメントも到着した。

◆ ◆ ◆

■山口莉愛 コメント

＜Laki LIVE TOUR 2025 -Infinity-＞最終公演にて発表させていただきましたが、Lakiは4月に＜Laki LIVE TOUR 2026 -Ambition-＞を開催させていただくことが決定しました！

いつも応援してくださる皆さんのおかげで、またこうしてツアーを開催できることでき、感謝の気持ちでいっぱいです！

さらにパワーアップした姿をお見せして、来て良かったと思ってもらえるライブを作っていけるよう精一杯頑張ります！

是非遊びに来てくださると嬉しいです！

◆ ◆ ◆

ツアーのチケット先行抽選は本日11月24日(月・休)20:00よりオフィシャルファンクラブ「GL² family」/オフィシャルメッセージアプリ「GL² friend」W会員抽選がスタート。

■＜Laki LIVE TOUR 2026 -Ambition-＞

愛知・ダイアモンドホール

2026年4月25日(土) 開場16:15/開演17:00 東京・ヒューリックホール東京

2026年４月26日(日) 開場16:15/開演17:00 大阪・なんばHatch

2026年４月29日(水・祝) 開場16:30/開演17:00 【詳細はこちら】https://girls2-fc.jp/page/lucky2news/1122023502581334017

■NEW EP「Infinity」

2025年12月24日リリース

予約・購入 https://rhythmzone.lnk.to/Laki_Infinity ▲CD ONLY ▲MV盤 ■収録内容

▼CD (MV盤・CD ONLY共通) Like it!!Unicorn DanceLove is MagicLadybug Like it!!Unicorn DanceLove is MagicLadybug ▼DVD / Blu-ray (MV盤のみ) Like it!! (Music Video)Like it!! (Performance Video)Like it!! (Music Video Making Movie)Unicorn Dance (Dance Practice Video)Love is Magic (Dance Practice Video) Like it!! (Music Video)Like it!! (Performance Video)Like it!! (Music Video Making Movie)Unicorn Dance (Dance Practice Video)Love is Magic (Dance Practice Video)

【詳細はこちら】https://girls2-fc.jp/page/lucky2news/1108322320558063617